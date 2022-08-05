半新盤續錄蝕讓，利嘉閣高級經理黃育華指，油塘新晉屋苑曦臺2座高層F室，實用面積約500方呎，兩房間隔，外望開揚市景及少海景，原叫價1,020萬元，因原業主早前以平價購入東九龍一個二手三房單位作換樓，故願擴大議幅，議價後以928.8萬元成交，實呎約18,576元，屬低市價成交。