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換樓客「平執」東九3房戶 寧蝕80萬沽曦臺2房 

半新盤續錄蝕讓，利嘉閣高級經理黃育華指，油塘新晉屋苑曦臺2座高層F室，實用面積約500方呎，兩房間隔，外望開揚市景及少海景，原叫價1,020萬元，因原業主早前以平價購入東九龍一個二手三房單位作換樓，故願擴大議幅，議價後以928.8萬元成交，實呎約18,576元，屬低市價成交。

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