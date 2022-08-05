文章日期：2022年8月5日 19:14
半新盤續錄蝕讓，利嘉閣高級經理黃育華指，油塘新晉屋苑曦臺2座高層F室，實用面積約500方呎，兩房間隔，外望開揚市景及少海景，原叫價1,020萬元，因原業主早前以平價購入東九龍一個二手三房單位作換樓，故願擴大議幅，議價後以928.8萬元成交，實呎約18,576元，屬低市價成交。
據了解，原業主於2019年以約962.4萬元一手向發展商購入單位，持貨約3年，現帳面蝕33.6萬元離場，若連同使費，料實蝕約80萬元，蝕幅約8%。
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