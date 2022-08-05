會德豐、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國集團合作發展的啟德跑道區全新盤MIAMI QUAY，部署最快本季推出，發展商積極進行軟銷推廣；正當在跑道區內擁有發展項目的發展商，擬將跑道區打造為PARK PENINSULA之際，會德豐表示，MIAMI QUAY位處PARK PENINSULA，與國際級啟德體育園、水上活動中心等重點設施咫尺相鄰，加上區內雲集一眾大型綠化地帶，連接未來11公里長世界級海濱長廊，項目特別邀請去年東京奧運女子乒乓球團體賽銅牌得主蘇慧音，作為推廣大使。
此外，蘇慧音將聯同新興運動協會創辦人黎廣業、前香港賽艇運動員吳詠希，以「新興運動」為主題拍攝一連三集「全城熱動HOT SPORT」節目，帶領市民遊歷PARK PENINSULA上的「啟德空中花園」及「啟德海濱長廊」等，實地挑戰鬥智鬥力的「芬蘭木棋」( Molkky )，一同推廣新興運動。蘇表示，作為運動員，MIAMI QUAY提供多元化的嶄新運動設施，區內亦齊集體育設施、綠化休閒空間及海濱長廊，無論參加正式訓練或日常自身練習，全天候均可於區內輕鬆做到，訓練效率佳。
MIAMI QUAY早前已獲批預售樓花同意書，分兩期發展，合共提供1219伙。其中第1期MIAMI QUAY I 提供648伙，標準戶實用面積約250至710方呎，涵蓋開放式至3房間隔，當中2房戶佔約50%、1房戶則佔約35%，樓花期長約1年。