南豐集團董事總經理張添琳表示，秉承集團「創造價值，回饋社會」的核心價值觀，「SEWIT」框架將在集團涉足的各個方面創造共享價值並帶來積極正面的影響，期望能為整個社會、社區及所有持份者創造可持續的回報。

「SEWIT」是南豐集團在2021年創立，一個以集團整體為面向，圍繞著社區共融（Social Cohesion）、環境保護 （Environment） 、全人健康（Wellness）、創新（Innovation）及科技 （Technology）五大戰略性支柱的可持續發展框架，希望藉此連結所有持份者及增加社區互動。

南豐旗下東九啟德AIRSIDE，其設計以聯合國可持續發展目標（UNSDGs）作為藍本，綠化面積以及公共空間佔地逾三成，項目亦具備各種環保設施，其中包括：自動垃圾收集智能管理系統、露天屋頂花園、空中農圃，以及全港首個自動單車停泊區以鼓勵市民使用綠色出行。