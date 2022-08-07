蔡續指，8月暑假是消費市道黃金檔期，第二階段消費券於今天起分期派發，信和集團商場特別夥拍八達通及虛擬銀行ZA Bank，分別推出「八達通消費賞」、「ZA百萬勁抽嘉年華」及「Klook快樂地圖」活動，以多重優惠獎賞吸引顧客消費。

另信和集團旗下7大商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、尖沙嘴中港城、屯門黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心，以及小西灣藍灣廣場，於8月5日至31日期間推出「八達通消費賞」，顧客於場內指定商戶，以八達通單一消費滿300元或以上，成功登記消費後可獲贈30元S現金券一套或30元商場美食現金券。

至於「Klook快樂地圖」活動將於荃新天地舉行，由即日起至8月14日，市民到商場參加該活動，即可獲取40元Klook優惠碼，以八折優惠購買荃新天地、屯門市廣場或奧海城合共30間指定人氣食肆的200元S現金券。