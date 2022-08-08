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林海山城發展商：定時向承建商付款 對欠薪事件深表遺憾

希慎（0014）及香港興業（0480）合作發展，位於大埔露輝路的豪宅新盤林海山城，爆出承建商拖欠薪金，消息指，今日有約60個建築工人在項目對出封路示威追討欠薪。

希慎及香港興業下午發出聯合聲明，發展商依照合約條款，定時向總承建商支付相關款項，總承建商與旗下分判商的糾紛，以致分判商所聘的工友未獲支薪，發展商對此深表遺憾；發展商已責成總承建商儘快按其與分判商的合約解決事件。

發展商又透露，總承辦商亦已邀請勞工處介入斡旋，確保工友能適時領取薪金。

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