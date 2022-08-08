文章日期：2022年8月8日 18:14
二手樓價回軟，半新盤更頻錄蝕讓，個別業主索性轉賣為租。利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，土瓜灣瑧尚B座低層B6室，實用面積303方呎，1房間隔，望市景及少量海景，以月租1.4萬元租出，實用呎租46.2元。業主同時放租及放賣，眼見買賣價偏低，又是租賃㕵季，叫租1.5萬約2天後，獲區內學校外籍教師洽租，議價後以1.4萬元租出。
業主2019年以約586.2萬元一手購入，租金回報約2.9厘。
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