moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

收租客565萬購63 Pokfulam開放式戶 4年半實蝕逾40萬

二手蝕讓潮遍布港九新界，美聯物業助理聯席董事蕭振邦表示，港島薄扶林道63 Pokfulam一個低層E室，實用面積209方呎，屬開放式間隔，最新連租約以565萬元售出，實呎27033元。蕭又稱，單位由長線投資客購入，而原業主因換貨，故願意低價售出。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款