二手蝕讓潮遍布港九新界，美聯物業助理聯席董事蕭振邦表示，港島薄扶林道63 Pokfulam一個低層E室，實用面積209方呎，屬開放式間隔，最新連租約以565萬元售出，實呎27033元。蕭又稱，單位由長線投資客購入，而原業主因換貨，故願意低價售出。