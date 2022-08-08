文章日期：2022年8月8日 19:06
二手蝕讓潮遍布港九新界，美聯物業助理聯席董事蕭振邦表示，港島薄扶林道63 Pokfulam一個低層E室，實用面積209方呎，屬開放式間隔，最新連租約以565萬元售出，實呎27033元。蕭又稱，單位由長線投資客購入，而原業主因換貨，故願意低價售出。
原業主2018年3月以約612.4萬元一手購入，帳面蝕讓約47.4萬元，雖然發展商當年有為買家提供少量現金回贈，但連使費計料實蝕逾40萬元或約6%離場。
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