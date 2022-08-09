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土瓜灣榮光街/崇安街項目暫收18份意向書

市建局再推出土瓜灣重建項目，位於榮光街/ 崇安街重建項目剛截收發展意向書，最少有18間發展商遞交發展意向書。

據悉，有參與的發展商包括恒地（0012）、華懋、鷹君（0034）、英皇（0163）、資策（0497）、遠東（0035）、中海外（0688）、泛海（0129）、帝國集團、招商局置地（0978）、建灝地產等。

英皇國際物業經理蔡宏基表示，項目具規模，可發展不少單位，而物業落成後可享海景，故遞交發展意向書。被問及加息會否影響投地意欲，他回應指，加息稍有影響，待項目招標再詳細研究，保持審慎樂觀的態度審視每塊地皮。

上述榮光街/崇安街項目，地盤面積約30,957方呎，最高可建樓面約27.86萬方呎，據政府早前公布，項目將提供約560個單位。

中標者須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」作為興建新發展項目的藍本，與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應，以達至整個小區的重整及規劃更完整及一體化，促進該小區的連接性和步行環境，並以更具特色的「地方營造」及智慧元素，提升該區的宜居性。

綜合市場估計，項目估值約27.8億至36.2億元，即每方呎樓面地價約1萬至1.3萬元。

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