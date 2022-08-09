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90 REPULSE BAY最後1幢洋房逾4億沽 實呎7.5萬

繼英皇（0163）等連環推售旗下壽臣山15號後，同區再錄豪宅新盤大額成交，其中長實（1113）旗下已屆現樓的港島南區淺水灣90 REPULSE BAY ROAD，相隔1個多月再錄成交，沽出項目最後一伙洋房，意味全盤11座洋房全數沽清，累計套現逾52.54億元。

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