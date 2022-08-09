文章日期：2022年8月9日 17:05
繼英皇（0163）等連環推售旗下壽臣山15號後，同區再錄豪宅新盤大額成交，其中長實（1113）旗下已屆現樓的港島南區淺水灣90 REPULSE BAY ROAD，相隔1個多月再錄成交，沽出項目最後一伙洋房，意味全盤11座洋房全數沽清，累計套現逾52.54億元。
據成交紀錄冊，項目2號洋房，實用面積5347方呎、另連870方呎平台及367方呎花園，今日以約4.01億元連兩個車位招標售出，成交呎價7.5萬元，屬全盤成交價及呎價最低的洋房，買家採90天成交期。
其他報道
石鑑輝家族旺角友誠商業中心地面至2樓招租
投資客688萬購壹嘉開放式戶 4年實蝕逾百萬
內地生近1.2萬租HENLEY開放式戶 租金回報2.4厘
上月僅33宗BSD成交 逾一年半最少
128 WATERLOO 個別單位增限時5%現金回贈
近百買家爭購NOVO LAND 1A期2伙撻訂貨
ONE INNOVALE 次輪收9110票 超額50倍
中原陳永傑：調整辣招 逾2000萬豪宅交投料升三成
利嘉閣廖偉強：免內地客辣稅 為樓市注入強心針
土瓜灣榮光街/崇安街項目暫收18份意向書
雲海2房半911萬沽 4年帳蝕77萬