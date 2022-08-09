文章日期：2022年8月9日 18:20
二手屋苑續錄移民盤減價易手個案。利嘉閣分區經理蔡庭勇表示，將軍澳日出康城LP6 1座高層A室，實用面積495方呎，2房間隔，望內園景，原業主因移民放盤，原開價880萬元，買賣雙方議價後減價52萬元或約6%，獲外區上車客以828萬元承接，實呎約16728元。
原業主2018年9月794萬元一手購入，帳面獲利34萬元或約4%，若連使費計料實際近乎平手離場。
蔡庭勇續指，屋苑本月至今暫錄兩宗二手成交，目前有240個放盤，最低入場費為615萬元。
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