二手屋苑續錄移民盤減價易手個案。利嘉閣分區經理蔡庭勇表示，將軍澳日出康城LP6 1座高層A室，實用面積495方呎，2房間隔，望內園景，原業主因移民放盤，原開價880萬元，買賣雙方議價後減價52萬元或約6%，獲外區上車客以828萬元承接，實呎約16728元。