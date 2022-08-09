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LP6兩房移民盤828萬沽 4年連使費計近平手離場

二手屋苑續錄移民盤減價易手個案。利嘉閣分區經理蔡庭勇表示，將軍澳日出康城LP6 1座高層A室，實用面積495方呎，2房間隔，望內園景，原業主因移民放盤，原開價880萬元，買賣雙方議價後減價52萬元或約6%，獲外區上車客以828萬元承接，實呎約16728元。

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