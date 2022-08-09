文章日期：2022年8月9日 19:26
半新盤續錄二手蝕讓個案。中原分行經理徐家倫表示，大埔白石角雲滙10座中層A1單位，實用面積836方呎，3房1套連儲物房間隔，早前開價1435萬元放盤，議價後減價15萬元或約1%，獲買家以1420萬元承接，實呎16,986元。
原業主2018年約1739.3萬元一手購入，持貨約4年，帳面蝕讓約319.3萬元或約19%；若連使費及一手購入時可享的現金回贈，料原業主需實蝕約18.7萬元或1%。
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