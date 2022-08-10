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租用30年 BODY SHOP本月中遷出西洋菜街舖

由「麻雀館大王」石鑑輝家族持有的旺角友誠商業中心，鄰近旺角港鐵站出入口，日前委託第一太平戴維斯任首席代理，處理該廈地面至2樓部分商舖招租事宜。據悉，租用友誠商業中心C、D號地舖長達30年的THE BODY SHOP，將營業至本月中後遷出，以配合業主的翻新工程。

92年月租僅33萬  2013年高見160萬 

事實上，該舖過去約30年來除成為不少途人於旺角的聚腳點外，更見證區內舖市盛衰。資料顯示，上述商舖位於西洋菜南街及奶路臣街大單邊，人流暢旺，市旺時一度成為零售商戶搶租目標，連鎖品牌THE BODY SHOP早於1992年已進駐上址，當時月租僅33萬元，至今續租7次，最後一次續租於2019年8月中，當時以月租90萬元續租至本月中，以商舖面積1697方呎計，呎租530元，對比零售高峰2013年月租160萬元，租金從高位回落44%。

第一太平戴維斯香港商舖部資深董事陳澤鳴表示，友誠商業中心過去一直是本地消費者及旅客的知名熱點，如餐飲店、化妝美容品牌等，業主將就物業翻新，外牆將裝設兩個巨型戶外LED電子屏幕；正門及電梯大堂亦會一併翻新，預計整個翻新工程於明年農曆新年前完成。陳氏續指，翻新後友誠商業中心地下至2樓最多可分間9個商舖出租，面積由160方呎起，或單一租戶承租地下至2樓3層共1.3萬方呎樓面。

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