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【陸振球專欄】銀債回報明顯高於住宅租金回報

金管局即將發售第七批銀色債券予60歲或以上的香港居民，銀色債券年期為3年，每半年派息一次，每手入場費一萬元，保證息率會由去年的3.5厘再加碼至4厘，並繼續以香港通脹率為浮息標準，以較高者為派息水平。第七批銀色債券目標發行額為350億元，最多可加碼至450億元。銀色債券設有認購上限，每位投資者最多只可投資100萬元。

對於香港的長者而言，銀色債券可提供至少4厘回報，明顯勝於買住宅樓收租，買住宅樓有樓價下跌風險，帳面租金回報只有不足2.5厘。只是銀色債券有買入限制的金額，但應適合資金不太多，又不想冒風險的長者，好過將資金做定期存款。

其實持有物業的長者，不妨既買銀債，又同時做安老按揭(逆按揭)，便可不怕冇樓住，又多了現金流幫補消費。據統計，截至2022年6月30日為止，安老按揭計畫累計有5620宗申請，以單人申請佔最多，比例達64.9%，雙人及三人則分別佔35%及0.1%。安老按揭用家平均年齡約68歲，平均物業價值為580萬元(介乎36萬元至6500萬元)，每月取得之年金平均為17300元，物業樓齡平均31年(介乎1年至63年)。基於選擇終生領取年金之保障最大，無需擔心還款問題，故此選擇終生領取年金的申請人佔最多，達50.1%，其次是選擇固定10年期佔最多，高達22.7%，主因是選擇10年固定期可獲取最高年金金額。

陸振球

明報投資及地產版主編

 

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