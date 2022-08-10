林海山城今次推出招標單位，包括57伙分層單位，實用面積1078至2344方呎、屬3房和4房間隔(部分屬連平台或天台特色戶)；另2幢洋房，實用面積3245至3322方呎、屬5房雙套間隔。

希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，林海山城洋房之買家，若為希慎旗下Club Avenue、或希慎或其集團公司之租戶，又或是香港興業旗下愉景灣高爾夫球會、或香港大嶼山遊艇會之會員、或香港興業或其集團公司之租戶，可獲發總價值為10萬至14萬元之禮劵；認購非洋房單位的買家，若為上述組織之會員或租戶，將會獲發總價值為港幣5萬至6萬元之禮劵 。

香港興業業務拓展及市務總經理林紅表示，林海山城自開放現樓示範單位供參觀以來，迄今接待逾500組準買家，市場反應熱烈。

可留意是，林海山城之買家除可選用90天現金付款計劃，發展商亦將提供建築期付款計劃，買家於簽訂臨時合約時，支付樓價5%作為臨時訂金，其後於臨時合約日期的30日內、60日內、90日內、120 日內及180 日內，分5次各支付樓價 1%作為加付訂金，餘款樓價的90%。於發展商取得轉讓同意書後，以書面通知買家日期起計14天內支付。

另發展商提供2年免息免供靈活第一按揭貸款計劃；買家可向指定財務機構申請按揭，最高貸款額為樓價85%的一按貸款，貸款年期為 730 天 （即約兩年）；相關一按不設每月供款，最低貸款年利率為最優惠利率（P以5厘計），但若買家於到期日或之前付清貸款，可獲豁免繳交貸款利息。