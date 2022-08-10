土瓜灣單幢住宅DOWNTOWN 38，有2房戶錄租賃成交。美聯分行首席高級營業經理黃家樂表示，土瓜灣DOWNTOWN 38中低層A室，實用面積413方呎，2房間隔，開放式廚房設計，項目鄰近港鐵土瓜灣站，單位放租約1個月，獲同區客以1.75萬元承租，實用呎租約42.4元。業主2019年1月以約723.1萬元一手購入，租金回報約2.9厘。