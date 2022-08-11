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INNOVALE 1期餘貨加價2% 2期約400伙最快下月推 

恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE - Archway昨日次輪銷售182伙，並即日沽清，昨晚隨即公布新價單涉88伙，折實323.82萬元入場，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，新價單對比上批加價1.5%至2%、仍屬「非常忍讓價」，而項目第2期涉約400伙，伙數為第一期的三分之二 ，目前已申請預售樓花同意書，料最快下月推售。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，項目A座標準樓層的2房連工作間單位，實用面積434方呎，採梗廚設計，屬市場罕有的2房户型，另廚房連接工作間，可用作儲物室。他補充項目尚在點算最新入票，已見不少新登記人士，當中粉嶺及上水區內客佔整體約半，若單計投資者則來自全港各區。

美聯住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，乘著項目加推出新一批單位，美聯除設立項目專門店，更推出置業禮遇，由即日起至本月底，凡透過美聯成功購買項目單位的首5名買家，可獲贈1萬元智能家電禮劵，總值5萬元。

 

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