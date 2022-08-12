據城規會文件顯示，上述地點位於深水灣6號，地盤面積約2.82萬方呎，坐落於住宅（丙類）1用地，該地塊發展地積比率為0.5倍，太古地產申請放寬地積比率約6%至0.532倍，計劃興建兩幢3層高洋房，總樓面近1.5萬方呎。

據申請人提交文件，兩幢洋房樓高3層，地庫為車庫，1樓為廳區外連私人花園及泳池，2樓屬寢室，另設天台，洋房內設升降機穿梭各樓層。

就圖則所見，HOUSE A面積較大，以4房4套房及多用途房設計，廳區設大型玻璃幕牆，飯廳更設圓形玻璃窗，方便賞景。另設健身室及中西廚房，2樓則設4個套房，主人睡房除設衣帽間外，還設獨立工作室及按摩池，估計洋房面積逾1萬方呎。

HOUSE B以5房連4套房、多用途房及工人套房設計，同樣附設私人泳池、花園及天台。

申請人表示，略微放寬地積比率約6%，相應的總樓面面積增加不到2%，而擬議發展在規模和性質，與鄰近地段的發展相容。

資料顯示，太古地產持有的南區深水灣道6號ROCKY BANK，原為6幢兩層高的洋房，每幢面積約2,586至2,692方呎，一直作收租用途。發展商在去年1月獲屋宇署批建2幢3層高洋房，涉14,768方呎樓面。

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