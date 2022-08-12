中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周中原估價指數(主要銀行)CVI最新報37.41點，較上周40.79點下跌3.38點，是美國再度加息0.75厘後首周的情況。今周CVI輕微回軟，跌穿40點好淡分界下限，顯示銀行按揭取態轉趨保守。早前2周CVI見底反彈，成功擺脫15.23點的低位，連升2周共25.56點，重上40點水平。但今周CVI上衝乏力，未能繼續升穿40點的下限。估計短期內CVI於35點上下反覆，預告樓價調整持續。
上一次CVI跌穿40點，是今年7月份。當時CVI由43.80點單周急跌25.56點，跌至18.23點。其後3周CVI低企20點以下，最低15.23點。同期樓價走勢受壓，CCL由180點水平回軟到178點，並向下跌穿178點，結束早前於180點到182點徘徊。
CVI向下反映銀行對按揭貸款審批變得審慎，事實上美國持續加息和香港拆息被扯上，加上兩地連續兩季經濟負增長，而發展商也以低價開盤，銀行基於風險考慮，其按揭業務不進取也屬合理。在此情況下，現在買樓也要考慮銀行未必估到價，計算供款和支付首期時要預留空間，以免上不到會要被逼撻訂。
陸振球
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