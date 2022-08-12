上一次CVI跌穿40點，是今年7月份。當時CVI由43.80點單周急跌25.56點，跌至18.23點。其後3周CVI低企20點以下，最低15.23點。同期樓價走勢受壓，CCL由180點水平回軟到178點，並向下跌穿178點，結束早前於180點到182點徘徊。

CVI向下反映銀行對按揭貸款審批變得審慎，事實上美國持續加息和香港拆息被扯上，加上兩地連續兩季經濟負增長，而發展商也以低價開盤，銀行基於風險考慮，其按揭業務不進取也屬合理。在此情況下，現在買樓也要考慮銀行未必估到價，計算供款和支付首期時要預留空間，以免上不到會要被逼撻訂。

陸振球

明報投資及地產版主編

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