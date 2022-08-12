與此同時，CCL(中小型單位)報176.37點，屬77周新低，按周跌0.10%；反映豪宅樓價的CCL(大型單位)報180.81點，為18周新低，按周跌0.58%。不過，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報178.19點，按周卻升0.02%，CCL Mass連跌3周後企穩，但指數仍然是近80周以來次低；近4周計，CCL Mass累跌2.23%。

可留意是，CCL、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)三大整體指數齊跌4周，是今年第2次出現，為23周以來首見，分別累跌2.18%、2.22%及2.02%。

此外，四大分區樓價指數亦各自反覆，港島CCL Mass報181.11點，是19周新低，按周跌0.40%，連跌4周共2.35%，港島樓價連跌4周，是2017年7月後以來首見；九龍CCL Mass報169.73點，為77周新低，按周跌0.06%，連跌2周共1.96%。

新界方面，新界西CCL Mass報166.26點，是近19周以來次低，按周升0.58%；新界東CCL Mass報192.51點，按周升0.06%，終止2周連跌，指數連續5周於192點徘徊。