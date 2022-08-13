moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

NOVO LAND 1B期加推80伙　下周三首輪推售188伙

新地（0016）發展的屯門兆康NOVO LAND 第1B期自日前以折實均呎13,998元首推160伙價單後，收票理想。新地副董事總經理雷霆表示，項目收票反應持續熱烈，除了不少向隅客，亦有不少新準買家入票，今日加推價單第2號共80伙，折實平均呎價為14,198元，價錢因單位樓層及景觀較佳而輕微增加，屬原價加推。

他續指，NOVO LAND 第1B期鐵定在下周三（8月17日）進行首輪推售，共188伙，當中以價單形式發售180伙，以招標形式發售8伙，招標單位全為實用787方呎，屬3房連套房及多用途房連洗手間間隔；將視乎首輪推售的銷情考慮進一步部署，不排除加快未來銷售步伐。

新地代理總經理陳漢麟則表示，NOVO LAND第1B期價單第2號涉及80伙，涵蓋5伙開放式、26伙1房、31伙2房及18伙3房單位，實用由253至686方呎，定價由402.4萬至1079.8萬元，呎價15,226至19,524元，計算最高折扣15%後，折實售價由342.04萬至917.83萬元，實呎介乎12,942至16,596元。

陳氏指，NOVO LAND第1B期首輪銷售將在下周一（8月15日）截止接收購樓意向登記，並於下周二（8月16日）進行抽籤。 

另雷霆亦透露，集團下月將推售兩個項目，屬新盤的全新期數的銷售。

 

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款