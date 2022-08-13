他續指，NOVO LAND 第1B期鐵定在下周三（8月17日）進行首輪推售，共188伙，當中以價單形式發售180伙，以招標形式發售8伙，招標單位全為實用787方呎，屬3房連套房及多用途房連洗手間間隔；將視乎首輪推售的銷情考慮進一步部署，不排除加快未來銷售步伐。

新地代理總經理陳漢麟則表示，NOVO LAND第1B期價單第2號涉及80伙，涵蓋5伙開放式、26伙1房、31伙2房及18伙3房單位，實用由253至686方呎，定價由402.4萬至1079.8萬元，呎價15,226至19,524元，計算最高折扣15%後，折實售價由342.04萬至917.83萬元，實呎介乎12,942至16,596元。

陳氏指，NOVO LAND第1B期首輪銷售將在下周一（8月15日）截止接收購樓意向登記，並於下周二（8月16日）進行抽籤。

另雷霆亦透露，集團下月將推售兩個項目，屬新盤的全新期數的銷售。