ESR指，項目位於葵涌美青路和貨櫃碼頭南路交匯處，為一座甲級凍倉儲存和物流設施，預計將於2027年落成，項目用地達59.5萬方呎，將包括興建一座七層高連兩層地庫停車場的建築物，建築面積達148.5萬方呎。ESR 聯合創始人兼聯席首席執行官沈晉初及Stuart Gibson表示，在電子商務行業興起和對進口食品和藥品需求不斷增長的新經濟驅動下，項目有望滿足香港對大型、先進物流及凍倉儲存日益增長的需求，集團很高興能與華懋合作，開發一個卓越的產品以充分釋放葵涌的潛在價值。華懋集團執行董事及行政總裁蔡宏興則表示，很高興與ESR合作以拓展新經濟中的資產服務，這標誌著集團採取業務多元化策略的另一個重要里程碑，隨著香港繼續成為中國內地與世界其他地區之間的窗口，加上電子商務的蓬勃發展和對加工食品需求的增加，ESR 及華懋均對物流資產的前景充滿信心，集團亦將繼續探索和促進與 ESR 在其他領域的合作。

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