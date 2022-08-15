文章日期：2022年8月15日 18:15
西營盤明德山本月錄得首宗租務成交，租金卻低於市價約一成。香港置業分行高級營業經理譚浩智表示，明德山低層G室，實用面積約389方呎，1房間隔，以月租2萬元租出，呎租約51.4元，低於市價約10%。
業主去年12月以約960萬元購入單位，租金回報2.5厘。譚續指，屋苑現有約10個放租盤，叫租2萬元起。
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