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【有片】THE HENLEY弧形大窗賞廣角海景

【明報專訊】東九龍啟德住宅發展區近年開始成形，位於啟德河兩岸的私宅項目陸續落成。較早前已交樓、位於沐泰街7號的恒基地產（0012）THE HENLEY系列，最強賣點是前臨啟德體育園，中高層向南單位除前臨啟德體育園外，兼享維多利亞港海景，景觀開揚。

明報記者 文淑儀、容婌維 攝影 劉焌陶、馮凱鍵

THE HENLEY系列分3期發展，合共提供1184伙，屬恒地在啟德首個住宅發展項目；當中今年5月開售的第2期THE HENLEY II共301伙，5月至今累計沽出約40伙。

今次介紹的現樓示範單位為第1座37樓A室，實用面積888方呎，屬3房1套連衣帽間及工作間間隔。單位進入大門有玄關位，右方設有全身鏡，方便出門前整理儀容，前方設高身櫃，可放置鞋履或雜物。

採開放式廚房 增起居空間

廚房屬開放式設計，以騰出更多起居空間。廚房設有兩邊工作枱面，連一張隱藏式伸縮枱面，需要時可拉開，以增加備餐空間。廚房提供煤氣爐、廚櫃、雪櫃及酒櫃等，配套齊全。客飯廳以長形直廳佈局，開則四正，方便擺放家俬，並附有31方呎露台。一條走廊通往3個房間及浴室，而睡房坐向與客廳相同，享開揚景觀。另一大賣點是，主人套房貫徹THE HENLEY系列特色，採用弧形大窗，可以廣角度飽覽啟德體育園、跑道區海景。值得留意的是，啟德跑道區多個住宅項目已開始動工，未來全面落成後，單位現有景觀料存在相當變數。

客廳睡房坐向景觀相同

主人套房連套廁和衣帽間，套廁備有淋浴間和浴缸，雖然不設窗戶，但附有工作平台，可開門通風。衣帽間設入牆衣櫃組合，亦提供護膚品雪櫃及保險箱，另設有空氣淨化系統。單位管理費為每實呎約5.39元。

THE HENLEY對外交通四通八達，坐落港鐵屯馬線沿線附近，住客步行約10分鐘可到達港鐵啟德站。另外，住戶亦可以前往沐虹街、承啟道及宏天廣場一帶，乘搭專線小巴或巴士來往香港各區。

民生購物配套 未來更齊全

日常生活配套方面，啟德新發展區的食肆及民生商舖暫時較少，惟隨着大型購物商場AIRSIDE、百貨公司SOGO及地下購物街相繼開業，預計未來兩三年社區生活配套將更完善。

■有片睇

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