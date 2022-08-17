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利奧坊．壹隅加推66伙1房戶 周日推售20伙

新盤市場交投熾熱，恒地（0012）旗下多個新盤項目部署推售，其中大角嘴利奧坊．壹隅今日加推5號價單66伙，並落實於周日(21日)展開新一輪銷售，推售20伙單位。

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，利奧坊．壹隅今日加推全新價單5號，共涉66伙，全數為1房戶，單位實用面積由264方呎至268方呎，價單定價由579.1萬元至672.5萬元，價單呎價由21,608元至25,473元。以即供最高6%折扣計，折實售價由544.35萬元至632.15萬元，折實實呎由20,312至23,945元。

發展商同日上載銷售安排，將於周日發售20伙，全數為1房戶，實用面積由264方呎至268方呎，折實價544.35萬至678.02萬元，折實實呎則介乎20,312至25,394元。韓又透露，同系利奧坊．曦岸今日再錄得特色戶成交，為2座5樓B室，實用面積375方呎，2房間隔，另連124方呎平台，2房間隔，成交價1008萬元，實呎26,880元；利奧坊．曦岸7月至今累售9伙特色戶，套現逾1億元。

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