繼個別中小型銀行早前上調封頂息後，今日匯豐銀行公布上調新造H按封頂息率0.25厘。中原按揭董事總經理王美鳳指出，H按息於7月底觸及封頂息率後續升，導致現時H按息高於封頂息差距已達0.7厘(H按息已達3.2厘，高於原定封頂息2.5厘達0.7厘)，反映銀行資金成本持續上升及承受息率上升壓力增加；由於H按息觸及封頂息率後，資金成本及息率上升之壓力由銀行承擔，故此銀行上調新造H按之封頂息率可紓緩加息壓力。
王美鳳表示，銀行在加息周期推出兼具低息及定息保障的按揭計劃有利增加市場競爭力，年內加息在即，最優惠利率有機會於季內上調，而用家可於首年鎖定利息於2.75厘及供款額不變，而且計劃有別於傳統定按出現息率較高的溢價，短定息期亦相對具彈性，料可受用家歡迎；預料將會有其他銀行跟隨推出相類定息按揭計劃，並將會推升市場定按使用率。
王美鳳續指，現時本港最優惠利率(P)已幾近具備上調條件，尤其當1個月拆息邁向2厘水平，及銀行結餘再縮減至低於千億元水平，相信本港最優惠利率(P)最快於第3季內上調；由於銀行一般不會單邊加P而是上調存貸息率，尤以具指標性的大型銀行亦會顧及上調存息的成本上升壓力，故此實際加P時間視乎銀行衡量資金成本而定。
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