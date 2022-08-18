王美鳳表示，銀行在加息周期推出兼具低息及定息保障的按揭計劃有利增加市場競爭力，年內加息在即，最優惠利率有機會於季內上調，而用家可於首年鎖定利息於2.75厘及供款額不變，而且計劃有別於傳統定按出現息率較高的溢價，短定息期亦相對具彈性，料可受用家歡迎；預料將會有其他銀行跟隨推出相類定息按揭計劃，並將會推升市場定按使用率。

王美鳳續指，現時本港最優惠利率(P)已幾近具備上調條件，尤其當1個月拆息邁向2厘水平，及銀行結餘再縮減至低於千億元水平，相信本港最優惠利率(P)最快於第3季內上調；由於銀行一般不會單邊加P而是上調存貸息率，尤以具指標性的大型銀行亦會顧及上調存息的成本上升壓力，故此實際加P時間視乎銀行衡量資金成本而定。

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