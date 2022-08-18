宏安地產執行董事程德韻表示，薈藍租金回報理想，可見其獨特戶型設計受市場用家、投資者及租客認同，項目已售出281伙，當中標準單位已售出超過97%，全盤合共套現約13.84億元，同系大角嘴Larchwood銷售籌備工作已接近尾聲，有望月內推出，Larchwood戶型設計與薈藍一脈相承，相信未來租金回報與薈藍同樣理想。宏安地產物業發展部營業及市務經理陳永盟補充，薈藍項目已屆現樓，除開放現樓示範單位予準買家預約參觀外，同時全力準備交樓工作事宜，已購入薈藍項目之買家有望短期內收樓。

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