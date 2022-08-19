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CCL連跌5周 下挫至1年半新低點

加息陰霾持續影響下，反映7月25日至7月31日具體地產市況的中原城市領先指數CCL，最新報175.65點，除按周跌0.82%外，為81周新低(2021年1月低見175.04點)，即屬1年半來新低點。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，料CCL快將跌破175點，估計將跌穿2021年175.04點、2020年174.03點兩個低位。

事實上，CCL連跌5周，是去年10月後(近42周)以來首見，樓價跌勢未止，繼續向下尋底；CCL現時與2019年169.95點低位，相差5.70點或3.35%。

此外，反映大型樓價走勢的CCL Mass，報176.53點，為127周即1年4個月的新低位(2020年3月低見176.34點)，按周跌0.93%；CCL(中小型單位)報174.74點，同為127周新低(2020年3月低見174.33點)，按周跌0.92%。

豪宅方面，CCL(大型單位)報180.23點，為19周新低(2022年4月低見180.01點)，按周跌0.32%。

CCL、CCL(中小型單位)、CCL(大型單位)三大整體指數齊跌5周，分別累跌2.98%、3.12%及2.33%。

至於4大分區，港島CCL Mass報179.55點，為128周即2年4個月新低(2020年3月低見179.11點)，按周跌0.86%，連跌5周共3.20%；九龍CCL Mass報167.99點，為183周即3年5個月新低(2019年2月低見165.65點)，按周跌1.03%，連跌3周共2.96%。

新界方面，新界東CCL Mass報187.08點，為81周即約1年半新低(2021年1月低見186.97點)，按周跌2.82%，跌幅200周即約44個月以來最大；新界西CCL Mass報167.01點，是近20周以來第三低，按周升0.45%，連升2周共1.03%。

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