據中原地產統計，本港十大指標屋苑，本周末兩日(昨天和今天)錄得約20宗成交，較上周錄10宗大增1倍，創今年4月中旬後、近18周新高；當中荔枝角美孚新邨本周末錄5宗成交，成為交投最活躍的指標屋苑；而本周「零成交」屋苑則減少至約2個，包活鰂魚涌太古城和鴨脷洲海怡半島。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，部分買家相信樓價已成功尋底，只要業主提供合理議價空間，單位亦有承接，二手交投呈價跌量升局面。
中原副區域營業經理林家傑指，美孚新邨第7期荔灣道16號中層D室成交，實用面積464方呎2房間隔，最新以625萬元易手、實呎13,470元；原業主於2008年以230萬元買入單位，帳面獲利395萬元或逾1.7倍。
另美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，在新盤大軍力壓之下，部分二手業主願意降低叫價，個別筍盤見一閃即逝，速獲用家承接，令指標屋苑成交量回升。不過，十大屋苑交投量雖回升，但仍不乏蝕讓個案。
美聯助理營業董事黃錦瀚表示，沙田第一城32座中層D室，實用面積327方呎2房間隔，最新以530萬元易手，實呎16,208元；原業主2019年4月以約565萬元購入，持貨逾3年，帳面蝕35萬元或約6%；若計及使費，原業主料需實蝕約63萬元或11%。