中原副區域營業經理林家傑指，美孚新邨第7期荔灣道16號中層D室成交，實用面積464方呎2房間隔，最新以625萬元易手、實呎13,470元；原業主於2008年以230萬元買入單位，帳面獲利395萬元或逾1.7倍。

另美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，在新盤大軍力壓之下，部分二手業主願意降低叫價，個別筍盤見一閃即逝，速獲用家承接，令指標屋苑成交量回升。不過，十大屋苑交投量雖回升，但仍不乏蝕讓個案。

美聯助理營業董事黃錦瀚表示，沙田第一城32座中層D室，實用面積327方呎2房間隔，最新以530萬元易手，實呎16,208元；原業主2019年4月以約565萬元購入，持貨逾3年，帳面蝕35萬元或約6%；若計及使費，原業主料需實蝕約63萬元或11%。