本港個別銀行上調H按封頂息率，個別新盤新增現金回贈優惠吸客。長實（1113）及新地（0016）合作發展的屯門青山公路飛揚第1期，自6月開售至今累售191伙、套現逾10億元後，發展商今日更新價單，推出新付款計劃及現金回贈優惠，而原有折扣維持不變。長實高級營業經理楊桂玲表示，飛揚是次推出全新「120 PLUS」付款計劃，適用於本周5（26日）起購入單位之買家，採用此付款辦法的買家，維持最高可享15%直減折扣優惠（3房戶買家最高可享17%），但同時可享最高25萬元現金回贈。
據更新版價單顯示，採用120 PLUS付款計劃的買家，需於簽訂臨時買賣合約時繳付樓價5%訂金，並於120天內付清樓價餘下的95%；惟買家若於簽訂臨約後105天內，繳付樓價5%加付訂金，可享延遲付清成交金額權利，餘下90%樓價則於發展商交樓前14天繳付。
至於不採用「延遲付清權」的買家，可享一筆過最高25萬元的現金回贈優惠。以列於價單4A號的2座21樓A室為例，屬實用面積483方呎2房戶，以最高15%直減折扣計，折實售730.915萬元，若計及最高15萬元現金回贈，等同成交價的2%，實際樓價則為715.915萬元。
至於選擇使用「延遲付清權」的買家，亦可享介乎8至20萬元不等的現金回贈，用作付樓價餘款。飛揚8月迄今累沽68伙，套現逾3億元。
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