據更新版價單顯示，採用120 PLUS付款計劃的買家，需於簽訂臨時買賣合約時繳付樓價5%訂金，並於120天內付清樓價餘下的95%；惟買家若於簽訂臨約後105天內，繳付樓價5%加付訂金，可享延遲付清成交金額權利，餘下90%樓價則於發展商交樓前14天繳付。

至於不採用「延遲付清權」的買家，可享一筆過最高25萬元的現金回贈優惠。以列於價單4A號的2座21樓A室為例，屬實用面積483方呎2房戶，以最高15%直減折扣計，折實售730.915萬元，若計及最高15萬元現金回贈，等同成交價的2%，實際樓價則為715.915萬元。

至於選擇使用「延遲付清權」的買家，亦可享介乎8至20萬元不等的現金回贈，用作付樓價餘款。飛揚8月迄今累沽68伙，套現逾3億元。

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