moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

飛揚累售191伙 增現金回贈約等同樓價2%

本港個別銀行上調H按封頂息率，個別新盤新增現金回贈優惠吸客。長實（1113）及新地（0016）合作發展的屯門青山公路飛揚第1期，自6月開售至今累售191伙、套現逾10億元後，發展商今日更新價單，推出新付款計劃及現金回贈優惠，而原有折扣維持不變。長實高級營業經理楊桂玲表示，飛揚是次推出全新「120 PLUS」付款計劃，適用於本周5（26日）起購入單位之買家，採用此付款辦法的買家，維持最高可享15%直減折扣優惠（3房戶買家最高可享17%），但同時可享最高25萬元現金回贈。

據更新版價單顯示，採用120 PLUS付款計劃的買家，需於簽訂臨時買賣合約時繳付樓價5%訂金，並於120天內付清樓價餘下的95%；惟買家若於簽訂臨約後105天內，繳付樓價5%加付訂金，可享延遲付清成交金額權利，餘下90%樓價則於發展商交樓前14天繳付。

至於不採用「延遲付清權」的買家，可享一筆過最高25萬元的現金回贈優惠。以列於價單4A號的2座21樓A室為例，屬實用面積483方呎2房戶，以最高15%直減折扣計，折實售730.915萬元，若計及最高15萬元現金回贈，等同成交價的2%，實際樓價則為715.915萬元。

至於選擇使用「延遲付清權」的買家，亦可享介乎8至20萬元不等的現金回贈，用作付樓價餘款。飛揚8月迄今累沽68伙，套現逾3億元。

其他報道

富榮失守500萬大關 2房頂層464萬未補價易手

譽‧港灣3房移民盤1168萬沽 13年帳賺1.4倍

內地生2.2萬租君滙港3房海景戶

藍天海岸1房542萬沽 屋苑逾年半新低

昇薈3房1228萬沽 原業主啃辣稅實蝕14%離場

柏傲莊III新增3房取消交易  一年累增至227宗

藍灣半島本月暫錄4成交 1房8年帳賺近六成

利奧坊．凱岸1房570萬沽 原業主4年料實蝕一成

NOVO第1B期折實1.47萬加推125伙  雷霆：輕微加價 

迎海．星灣御兩房呎售1.83萬 8年帳賺35% 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款