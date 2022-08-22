文章日期：2022年8月22日 18:33
東涌接連有業主啃辣稅沽貨離場。中原地產資深分區營業經理陳偉業表示，東涌映灣園7座低層A室，實用面積891方呎，3房1套房連儲物房間隔，望內園及樓景，原業主因需移民，近日以970萬元沽出單位、實呎10,887元。
原業主2020年12月以898萬元購入單位，持貨約1年半，帳面獲利72萬元或約8%；若計及交易使費及相等於成交價10%的額外印花稅，原業主料需實蝕逾149萬元或近17%。
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