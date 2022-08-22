領展即日起至10月23日，一連9周推出「好想好賞中大獎」活動，顧客只需登記成為領展會員，並於38個指定商場或街市即日以電子貨幣消費滿300元或以上，憑同一商場不同商戶發出之正本機印發票最多2 張，便可同時獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會各兩次；即日以電子貨幣消費滿500元或以上，憑同一商場不同商戶發出之正本機印發票最多3 張，更可同時獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會各3次，「即抽即中獎」獎品超過10萬份，包括中式酒樓餐飲現金券、室內遊樂場代幣券、健身室月費卡，以及可於超過 200 個指定商戶使用的現金優惠券，而「終極大抽獎」則於 2022 年 10 月 27 日進行，頭獎包括價值10萬元的旅遊禮券大獎，另外亦有機會贏走總值逾 20 萬元的電子產品禮券、家居用品禮券、健康食品禮劵及時尚家電禮品套裝。

另旗下指定 25 個指定商場將推出「連連有『金』日」快閃活動，送出 25份1兩千足黃金，「金牌嘉賓」七師傅更會於 8 月28日主持送金大典，七師傅亦會推出「金口令大挑戰」，只需順暢讀出金口令，便可獲得精美「金」獎一份。