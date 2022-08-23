另實用267方呎的26樓F室一房戶，單位大門同樣配備美國矽谷品牌 LOCKLY 智能門鎖，玄關位置設有大容量鞋櫃及儲物櫃收納空間，設計實用。鞋櫃上方同樣備有隱藏式無線充電器及擺放咖啡機，猶如一個小型備餐空間。開放式廚房同樣配備法國皇室路易十六御用電器品牌 De Dietrich，包括雙頭電磁煮食爐、抽油煙機、蒸焗爐及雪櫃 。冷氣機方面則選用節能及除菌功能兼備的日本 DAIKIN 品牌變頻冷暖分體式空調機。

宏安地產執行董事程德韻指，Larchwood在圖則設計階段已投放大量資源及時間，除了層與層之間高度約3.5 米，為令單位更見實用及靈活，設計時充分考慮買家立體化使用每一個空間，以節省入伙後的裝修時間及費用，同時免除設計上的煩惱。

其他報道

MIAMI QUAY I 本周上樓書 最快下周開價

富強苑最低層2房已補價495萬沽 原業主4年實蝕60萬

映御1房520萬沽 近2年同類新低

林海山城首錄特色戶成交 售價6091萬

曉悅開放戶352萬售 近4年實蝕逾百萬

新地NOVO LAND 1B期第三輪銷售周四截票 周六開售188伙