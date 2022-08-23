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【多相】Larchwood示位首曝光 高架床分隔上下層

宏安地產（1243）大角嘴Larchwood推售在即，項目今日首度開放示範單位予傳媒參觀，再重施同系青衣薈藍的開放式戶「上下層」裝修設計，其中實用202方呎的22樓E室開放戶，外接22方呎露台，室內設計概念為「Toy Collector」，設計師以高架床分隔出下層娛樂區及上層睡眠區，上層擺放雙人大床；床邊位置可用作工作台；特意將浴室頂部位置掏空，大大增加儲物空間及可用作床頭櫃用途，同時浴室頂部牆身設有電力插座連 USB 充電接口及雙向電燈開關制。下層娛樂區高度約 2.1 米，並放置超過 2 米布藝長梳化，梳化下可拉出作小梳化及單人床供訪客使用，充分突顯「Studio X」帶來的額外空間優勢。

另實用267方呎的26樓F室一房戶，單位大門同樣配備美國矽谷品牌 LOCKLY 智能門鎖，玄關位置設有大容量鞋櫃及儲物櫃收納空間，設計實用。鞋櫃上方同樣備有隱藏式無線充電器及擺放咖啡機，猶如一個小型備餐空間。開放式廚房同樣配備法國皇室路易十六御用電器品牌 De Dietrich，包括雙頭電磁煮食爐、抽油煙機、蒸焗爐及雪櫃 。冷氣機方面則選用節能及除菌功能兼備的日本 DAIKIN 品牌變頻冷暖分體式空調機。

宏安地產執行董事程德韻指，Larchwood在圖則設計階段已投放大量資源及時間，除了層與層之間高度約3.5 米，為令單位更見實用及靈活，設計時充分考慮買家立體化使用每一個空間，以節省入伙後的裝修時間及費用，同時免除設計上的煩惱。

 

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