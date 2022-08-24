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新地古洞南項目申增逾千伙至2589伙 規劃署不反對

政府自去年宣布重點發展北部都會區後，發展商紛紛改劃持有項目，其中新地（0016）位於古洞南的項目，今年初申請略為放寬地積比率和高度限制，由已獲批興建的1,573伙，增加1,016伙或65%至2,589伙，申請將在本周五城規會會議中審理，據規劃署文件顯示，該署不反對有關申請，若順利獲批准發展方案，將是北都發展公布後，首個獲批的大型住宅項目。

上述申請地點位於上水古洞南丈量約份第92約地段第2579號，鄰近區內指標洋房項目天巒，地皮面積40.43萬方呎，新地計劃興建12幢不多於21層高住宅大廈、以及2幢20層高的綜合用途建築物，提供2589個住宅單位，住宅樓面約121.29萬方呎，另設有1.08萬方呎商業樓面、和1.29萬方呎的停車場，整個項目總樓面123.66萬方呎。

資料顯示，新地早在2008年獲批發展，准以0.4倍作發展，興建90座洋房。及後新地2018年9月再提出申請，擬以不多於3倍地積比率作發展，興建1573個住宅單位，住宅面積753至1076方呎，住宅樓面涉及121.3萬方呎，並在2019年9月獲准其發展方案。

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