市價預計，凱柏峰II日內將上載銷售安排，最快下周展開新一輪銷售。

是次價單3號108伙全屬標準單位，涵蓋32伙1房戶、65伙2房戶、11伙3房戶，價單定價765.6萬元至1567.1萬元、價單呎價介乎21,162元至23,867元，維持最高16%直減折扣，單位折實價643.1萬元至1316.36萬元、折實呎價17,776元至20,048元；入場單位為2A座10樓E室，實用面積353方呎1房間隔，折實售643.1萬元、折實實呎18,218元。

凱柏峰I、II系列自6月底開售，至今累售約610伙，套現逾51億元；當中單計8月份，凱柏峰II沽出約6伙，吸金約5650萬元。