兩大新界焦點新盤屯門兆康NOVO LAND系列、粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，早前齊齊大開紅盤後，市場另一大型新樓盤突擊上載新價單，以搶佔市場購買力；信置（0083）、嘉華（0173）等合作發展、樓花期長約28個月的將軍澳日出康城凱柏峰II，繼7月首輪推出168伙後，相隔超過1個月後捲土重來，再作全新銷售部署，突擊加推價單3號108伙，整批折實均呎18,563元，與7月中公布的價單2號折實均呎約1.86萬元相若。
市價預計，凱柏峰II日內將上載銷售安排，最快下周展開新一輪銷售。
是次價單3號108伙全屬標準單位，涵蓋32伙1房戶、65伙2房戶、11伙3房戶，價單定價765.6萬元至1567.1萬元、價單呎價介乎21,162元至23,867元，維持最高16%直減折扣，單位折實價643.1萬元至1316.36萬元、折實呎價17,776元至20,048元；入場單位為2A座10樓E室，實用面積353方呎1房間隔，折實售643.1萬元、折實實呎18,218元。
凱柏峰I、II系列自6月底開售，至今累售約610伙，套現逾51億元；當中單計8月份，凱柏峰II沽出約6伙，吸金約5650萬元。