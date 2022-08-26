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長實等石崗軍營旁用地 擬建916伙

近年再度積極在香港增加土地儲備的長實（1113），在北部都會區發展概念下，就元朗錦田北、鄰近石崗軍營的一幅住宅地，申請興建916伙住宅單位。

據城規會文件顯示，上述地皮位處錦田公路旁邊，毗鄰長實同系發展、樓齡約19年的四季雅苑，地盤面積約34.73萬方呎，現時劃為「住宅（丙類）2」及「休憩用地」用途，申請人申請將地皮改劃為「住宅（丙類）3」用地，計劃23幢3至6層高住宅大廈，提供916個、平均面積約356方呎的住宅單位；另建2座3層高住客會所、1座樓高3層的日間老人護理中心，總樓面涉約33.15萬方呎。

從發展商提交的文件顯示，項目分A區、B區發展；A區位於南面，擬建21座住宅大廈，另其中一座會所及長者日間護理中心將在此區；B區則設有2座住宅大廈及一座會所。

可留意是，石崗軍營過往是駐港英軍在新界地區的大型駐紮營地，1997年香港回歸後，石崗軍營由中國人民解放軍駐港部隊㤦用，亦是解放軍在香港其中一個最具規模的軍事基地；石崗軍營內除駐紥有裝甲部隊外，駐港解放軍空軍的直升機機隊，亦是駐守於石崗軍用機場。事實上，國家主席、中央軍委主席習近平，過往到訪香港時，亦曾於石崗軍營檢閱駐港部隊的將士。

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