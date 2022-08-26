美國加息、本港疫情再升溫等負面因素影響樓市，具體反映8月1日至8月7日交投市况的中原城市領先指數CCL，最新報174.62點，為128周、即約28個月的新低位 (2020年3月曾低見174.03點)，按周跌0.58%；事實上，CCL已連續下跌6周，是2019年10月後以來首見，樓價跌勢未止。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL本周跌破175點，料短期目標下試170點，有機會重返2019年初時的水平。