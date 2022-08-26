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CCL跌至28個月新低 料下試170點

美國加息、本港疫情再升溫等負面因素影響樓市，具體反映8月1日至8月7日交投市况的中原城市領先指數CCL，最新報174.62點，為128周、即約28個月的新低位 (2020年3月曾低見174.03點)，按周跌0.58%；事實上，CCL已連續下跌6周，是2019年10月後以來首見，樓價跌勢未止。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL本周跌破175點，料短期目標下試170點，有機會重返2019年初時的水平。

反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報176.09點，是180周即約40個月的新低，按周跌0.25%；CCL(中小型單位)報174.24點，同樣為180周新低，按周跌0.28%；豪宅方面，CCL(大型單位)報176.59點，為75周新低，按周跌2.02%。

四大分區方面，九龍CCL Mass最新報166.53點，為184周即約41個月新低位，按周跌0.87%。黃良昇指，CCL八大指數中，九龍樓價最接近2019年低位，僅相差0.88點或0.53%。不過，港島CCL Mass報181.42點，按周升1.04%，連跌5周後反彈，上周指數為128周新低

新界方面，新界東CCL Mass報183.81點，為181周新低，按周跌1.75%；新界西CCL Mass報167.34點，按周升0.20%，反映新地（0016）旗下屯門兆康NOVO LAND推售期間，新界西樓價連升3周共1.23%。

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