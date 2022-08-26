調查結果顯示，股票、港幣儲蓄／定期存款及強積金是最多香港人採用的投資工具，當中僅6%受訪者（或8.5%受訪投資者）表示目前持有房託基金，反映房託基金目前並非個人投資者最常採用的投資產品。

在對投資香港房託基金沒有興趣的受訪者中，53%表示因為「不熟悉香港房託基金而不感興趣」。而有興趣投資香港房託基金的受訪者中，有47%指「高派息率」是投資房託基金的最大誘因。

通過是次調查題目認識到房託基金的特點後，約半數（46%）受訪者表示可能會在未來12個月投資房託基金，平均期望達到6.3%的投資回報率。

筆者認為，在投資房託的好處，一是買賣不用付辣招稅或其他高昂的交易成本，且一般派息率遠高於買香港住宅收租的租金回報率，而房託多持有大量物業，有分散風險作用。

然而，香港房託選擇不多，大家也可留意外國的房託極其多元化，只要開個外國股票戶口便可隨時買賣。

陸振球

明報投資及地產版主編

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