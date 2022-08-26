新世界表示，相關的補充協議，已獲政府審批。值得留意，上述最新公布的關鍵日期，未計算日後惡劣天氣等因素，故預計關鍵日期有機會再作修訂。

至於補償安排方面，新世界表示，公司將於日內通過律師樓向買家發出信件，詳細解釋情況，及簽署相關文件的後續安排；賣方的律師代表亦會提供補充協議予買家。

根據發展商於去年7月向買家發出的信件，買家可選擇按補充協議完成買賣合約或取消交易，無論買家最終決定選擇哪一個方案，均可獲一筆過額外津貼及相關時段的利息補償。 如選擇繼續交易的買家，發展商將補償2023年6月30日(原關鍵日期)、至買賣合約中相關條文規定的成交日（即買家成功上會當日）期間之利息，款項以滙豐銀行在該段期間的最優惠利率（現為5%）加2厘計算，並會在買家簽署補充協議時先支付首半年的利息補償。