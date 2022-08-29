周淑雯又指，配合電子消費券，及一系列休閒打卡、消費換領活動，旗下7大商場，包括MOKO新世紀廣場、沙田新城市廣場、HomeSquare、YOHO MALL形點、葵芳新都會廣場、荃灣廣場及大埔新達廣場， 暑期(7、8月) 人流暢旺，而營業額更錄得較去年同期增長近15%至20%。

她表示，為迎接第二期政府電子消費券於10月1日發放，7大商場同步推出「好賞·同遊」獻禮活動，包括派發近4000萬元商場購物贈券、星級商戶低至1折獨家禮遇、免費主題景點/娛樂/酒店餐飲體驗，更會推出全新 「新地賞你禮品卡」 ，禮品卡可通行於 7大港鐵沿線商場，打造本地消閒地圖，以多重優惠禮遇迎接消費旺季。周淑雯續稱，配合活動及新租戶進駐，商場10月人流及生意額有力保持升勢，預期下半年承接節日效應，營業額將有望持續反彈，上升兩至三成。

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