獨立屋採兩層高設計，從前庭走進獨立屋雙重大門後，可見空間感十足的玄關，右方設工人套房及客廁，至於另一旁為廚房，屬傳統梗廚，廚房門採雙玻璃門設計，增加一室空間感。

步入客、飯廳，室內簡潔明亮，以米白色和卡其色為主調，配合弧形線條設計，樓底達4.5米高，空間感十足。飯廳擺放一張10人圓桌；客廳位置則放擺米白色梳化及藝術畫，配合趟摺式玻璃幕門，外連花園，可望吐露港景色，另設一個7米長的私人游泳池。

設計師特意將客廳內的一間套房改作書房，以電動隔門分隔廳區及書房，令空間可更靈活使用。

獨立屋設有私人升降機，往上一層到達睡房區，主人套房內中間擺放大雙人牀，連一個約300方呎平台，能望吐露港、八仙嶺等景色，房間設步入式衣帽間及隱藏式收納空間，套廁備有梳妝枱，方便戶主整理儀容。另外兩間套房的座向相同，外連同一個平台，望園林、會所及游泳池景。

拾級而上到達天台，設計師將其打造成專屬空中花園，設有綠化牆以增加私隱度，戶主可與家人朋友放鬆身心。

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