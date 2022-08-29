近年不少內地背景公司持有之物業均淪為銀主盤，其中內房新城市地產集團或相關人士持有的北角堡壘街66號及建華街57號之住宅重建項目，現由銀主推出市場招標，並於10月21日截標。市場人士估計，項目市值約3.3億元，較新城市地產集團2018年之購入價逾4.67億元，帳面大幅貶值1.37億元或近三成。