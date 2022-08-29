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堡壘街銀主地盤招標 市值3.3億4年貶值近三成

近年不少內地背景公司持有之物業均淪為銀主盤，其中內房新城市地產集團或相關人士持有的北角堡壘街66號及建華街57號之住宅重建項目，現由銀主推出市場招標，並於10月21日截標。市場人士估計，項目市值約3.3億元，較新城市地產集團2018年之購入價逾4.67億元，帳面大幅貶值1.37億元或近三成。

原由內房新城市地產持有

上述物業位於北角堡壘街及建華街交界，地盤面積3,248方呎，將來若拆卸重建，商住項目最高地積比率約10.2倍，可建樓面即約33130方呎。資料顯示，新城市地產集團或相關人士早於2018年以逾4.67億元向金朝陽（0878）購入，及後多次延期成交，至2020年初由金朝陽借出逾1.55億元貸款才完成交易，而新城市地產集團及後亦至少三次把物業抵押予不同銀行及財務公司，其後淪為銀主盤。

負責是次招標工作的高力香港資本市場部行政董事翟聰指，項目地段位於北角市中心，區內向來以住宅物業為主，將來物業重建後，大部份單位均可享翠綠山林景緻，而區內不斷積極發展，多個大型項目相繼落成，當中包括北角匯、海璇、君譽峰、柏蔚山等，未來區內將設有多個重點發展計劃，當中包括新世界（0017）已獲批建兩幢商住大廈之前皇都戲院項目，另財團申請中之北角繼園街舊樓群計劃等，是次出售物業，相信定必吸引多間中港發展商及跨國機構競投。

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