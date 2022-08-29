文章日期：2022年8月29日 18:28
開學臨近，內地生加緊在港租樓步伐。美聯物業分行助理聯席董事丘松原指，香港仔田灣單幢盤南津‧迎岸中層C室，實用面積約194方呎，開放式連儲物室間隔，獲內地生以月租9000元承租，呎租約46.4元。
丘續指，由於屋苑樓齡較短，加上租金水平符合預算，故獲內地生租客垂青；業主2018年4月以約440.6萬元一手購入，租金回報約2.5厘。
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