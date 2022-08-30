文章日期：2022年8月30日 17:53
新盤搶客下，二手樓市持續淡靜，不少二手業主進一步擴大議價空間。中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗溱柏1座中層F室，實用面積523方呎2房間隔，原業主今年1月起叫價720萬元放盤，及後累減92萬元或約13%，以628萬元易手，成交價見屋苑兩房戶約一年半新低，實呎12,008元。原業主於2018年1月以599萬元購入上址，持貨逾4年，帳面獲利29萬元或約4.8%；若計及其他雜項使費，料原業主是次僅平手離場。
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