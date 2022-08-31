其中鴨脷洲海怡半島8月8宗成交，較上月7宗多1宗或14.3%，但平均實呎15788元，卻較上月17808元大跌2020元或11.3%。此外，東涌映灣園本月錄7宗成交，較上月6宗增1宗或16.7%，平均實呎11322元，更較上月12839元大跌1517元或11.8%。

荔枝角美孚新邨8月錄得23宗成交，較7月21宗增2宗或9.5%，為近3個月新高，惟平均實呎報11864元，較上月12637跌773元或6.1%，是2017年6月後新低。此外，新界方面，沙田第一城本月錄得28宗成交，較上月22宗多6宗或27.3%，平均實呎15570元，較上月15960元跌390元或2.4%。

其他報道

外籍機師1150萬沽昇薈3房戶 3年實蝕逾170萬

黃埔花園2房602萬沽 重返3年前水平

仲量聯行：投地成本升 籲政府考慮調整底價

海港城首三季增逾70家新店 人流按年升10%

屯門市廣場2房468萬沽低市價8% 8年帳升近七成

天巒洋房5600萬沽 12年實蝕近1400萬

廣西社團總會5200萬 購荔枝角工廈頂層連天台

嘉民前中央紗廠重建兩座落成 87%獲預租

嘉林邊道28A、B號舊樓下月底強拍 底價逾4億

賽西湖大廈三房4.8萬租出 低市價近1成

杏花邨海景2房850萬易手 低估價逾一成

傲雲峰2房月租2.05萬呎租38元 業主回報11厘

8月新盤40宗取消交易 NOVO 1B期一房買家料遭殺訂23萬

第一城本月28宗超上月 2房實蝕6%離場

荃灣中心大兩房406萬沽 今年同類新低

朗城滙2房811萬沽 業主料實蝕7%離場

【有片：睇樓手冊】15 WESTERN STREET 鄰近西營盤站 高層賞維港