隨著業主願意減價，十大屋苑8月價跌量升。中原地產統計，十大屋苑8月份錄得159宗成交，較7月143宗按月升11.2%，終止連續3個月的跌勢，十大屋苑全線實用呎價均下跌，跌幅介乎1.3%至11.8%。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，一手新盤低開吸客，搶去市場大量購買力，令二手成交量直接受壓。而二手業主見市況淡靜，願意減價讓步，擴闊議價空間，重新吸引一批睇樓客逆市覓筍盤，帶動二手成交量輕微回升。
其中鴨脷洲海怡半島8月8宗成交，較上月7宗多1宗或14.3%，但平均實呎15788元，卻較上月17808元大跌2020元或11.3%。此外，東涌映灣園本月錄7宗成交，較上月6宗增1宗或16.7%，平均實呎11322元，更較上月12839元大跌1517元或11.8%。
荔枝角美孚新邨8月錄得23宗成交，較7月21宗增2宗或9.5%，為近3個月新高，惟平均實呎報11864元，較上月12637跌773元或6.1%，是2017年6月後新低。此外，新界方面，沙田第一城本月錄得28宗成交，較上月22宗多6宗或27.3%，平均實呎15570元，較上月15960元跌390元或2.4%。
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