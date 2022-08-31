文章日期：2022年8月31日 19:16
新盤豪宅接連錄得成交，希慎（0014）及香港興業（0480）合作發展、位於大埔露輝路林海山城，今日招標售出1伙分層單位，套現3396萬元。
成交紀錄冊顯示，最新成交單位為6座3樓C室，實用面積1833方呎、4房雙套間隔連私人電梯大堂，成交價3396萬元、實呎18,527元。買家採建築期付款，並享有車位認購權。林海山城自8月中開售至今累售7伙，合共套現逾2.05億元。
其他報道
十大屋苑8月159宗成交 終止3個月跌勢
ST. GEORGE'S MANSIONS四房1.13億沽 料今年九龍一手分層新高
青雅苑已補價3房戶跌穿600萬大關
沿海家園放售信德中心全層叫價1.4億
外籍機師1150萬沽昇薈3房戶 3年實蝕逾170萬
黃埔花園2房602萬沽 重返3年前水平
仲量聯行：投地成本升 籲政府考慮調整底價
海港城首三季增逾70家新店 人流按年升10%
屯門市廣場2房468萬沽低市價8% 8年帳升近七成
天巒洋房5600萬沽 12年實蝕近1400萬
廣西社團總會5200萬 購荔枝角工廈頂層連天台
嘉民前中央紗廠重建兩座落成 87%獲預租
嘉林邊道28A、B號舊樓下月底強拍 底價逾4億
賽西湖大廈三房4.8萬租出 低市價近1成
杏花邨海景2房850萬易手 低估價逾一成
傲雲峰2房月租2.05萬呎租38元 業主回報11厘
8月新盤40宗取消交易 NOVO 1B期一房買家料遭殺訂23萬
第一城本月28宗超上月 2房實蝕6%離場
荃灣中心大兩房406萬沽 今年同類新低
朗城滙2房811萬沽 業主料實蝕7%離場
【有片：睇樓手冊】15 WESTERN STREET 鄰近西營盤站 高層賞維港