文章日期：2022年8月31日 19:31
市場持續有額印鬆綁貨蝕讓個案，當中不乏洋房成交。元朗翠巒單號屋，實用1090方呎、3房1套間隔、另連1個車位，原業主透過拍賣行放售單位，於拍賣前以1115萬元售出、實呎10,229元。
原業主於2019年7月以1230萬元購入，持貨逾3年、額印鬆綁即沽，帳蝕115萬元或約9%；若連蝕費計，料原業主需實蝕逾184.5萬元或約15%。
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