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翠巒單號屋1115萬沽 3年實蝕逾15%

市場持續有額印鬆綁貨蝕讓個案，當中不乏洋房成交。元朗翠巒單號屋，實用1090方呎、3房1套間隔、另連1個車位，原業主透過拍賣行放售單位，於拍賣前以1115萬元售出、實呎10,229元。

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