MIAMI QUAY I 分別提供1房、2房及3房示範單位供準買家參觀，當中2房示範單位，以2座28樓B室為藍本，實用面積433方呎，屬無改動連裝修示範單位，購買此單位的買家可連相關裝修及家具收樓。

單位採美式休閒風設計，以綠色為主調。單位不設玄關，大門右邊為開放式廚房，廚房對出設長形客飯廳、佔地約86方呎，外接「三合一露台」（即工作平台、冷氣機平台、露台合拼）。

兩間睡房及浴室以走廊連接；主人房位於走廊盡頭、面積約73方呎，設計師靠牆放置雙人牀，牀邊放置衣櫃。另一小睡房為書房，設書枱、小型收納櫃及一張休閒梳化；放置上述家具後，房間仍有鬆動空間，估計實際上有空間放置標準單人床及衣櫃，可作單人睡房。

另外兩間示範單位，均為清水房，1房示範單位以3座28樓H室為藍本，實用315方呎，採開放式廚房連接客廳，外接「三合一露台」，睡房則為套房，單位整體間隔方正。

最後一間示範單位1座28樓B室為藍本，實用661方呎，採3房1套間隔，賣點是設置傳統獨立梗廚。

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