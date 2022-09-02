踏入9月，雖然新冠疫情再次升溫，但市區大型新盤的推售步伐未有減慢。由會德豐、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國合作發展、樓花期長約1年的啟德跑道區MIAMI QUAY I，今日公布首張價單，首批涉130伙，提供最高12%直減折扣(醫護人員亦可享最高12%折扣)，整批折實平均呎價22452元，發展商形容為「齊心開動價」，日後有提價空間，明日將開放位於尖沙嘴海港城港威大廈2座的示範單位予公眾參觀，及開放接受認購登記。
會德豐地產主席梁志堅指，MIAMI QUAY I三面環海，交通方便，有穿梭巴士往返港鐵站；他預計，料年底前樓價尚有約3%調整空間，但看好明年樓市。
會德豐地產常務董事黃光耀指，是次首批130伙折實均呎，較市價折讓約一成，價單定價595.6萬元至1664.1萬元、呎價23112至27088元；以最高折扣12%計，折實價為524.2萬至1464.5萬元、折實均呎約20339至23839元，實用面積介乎250至620方呎，包括7伙開放式戶、52伙1房戶、67伙2房戶、4伙3房戶。至於建築期付款，最高折扣為9.5%，與即供付款相差2.5%。
值得留意的是，項目首張價單折實均呎較毗鄰中海外（0688）去年夏天開售的啟德維港1號，首批價單折實均呎價22977元，略低2.3% ；另較恒地（0012）發展、位於啟德沐泰街的THE HENLEY II 的首批折實均呎24333元，則低約8%。
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