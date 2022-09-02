會德豐地產主席梁志堅指，MIAMI QUAY I三面環海，交通方便，有穿梭巴士往返港鐵站；他預計，料年底前樓價尚有約3%調整空間，但看好明年樓市。

會德豐地產常務董事黃光耀指，是次首批130伙折實均呎，較市價折讓約一成，價單定價595.6萬元至1664.1萬元、呎價23112至27088元；以最高折扣12%計，折實價為524.2萬至1464.5萬元、折實均呎約20339至23839元，實用面積介乎250至620方呎，包括7伙開放式戶、52伙1房戶、67伙2房戶、4伙3房戶。至於建築期付款，最高折扣為9.5%，與即供付款相差2.5%。

值得留意的是，項目首張價單折實均呎較毗鄰中海外（0688）去年夏天開售的啟德維港1號，首批價單折實均呎價22977元，略低2.3% ；另較恒地（0012）發展、位於啟德沐泰街的THE HENLEY II 的首批折實均呎24333元，則低約8%。

其他報道

康怡3房1071萬沽 7年僅帳賺15%

深灣9號上月租務活躍倍升 複式呎租63元

THE HAYWORTH BY V 中秋前同步開價開售 首推6伙

多相︱THE HAYWORTH BY V現樓示位曝光 一房最細274呎起

河畔花園2房450萬易手 11年升逾倍