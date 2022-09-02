具體反映8月8日至14日樓市成交市況的中原城市領先指數CCL，最新報173.22點，按周跌0.8%，是2019手3月錄172.24點後、約3年半來新低，指數已連跌7周共4.32%，亦是2019年10月後以來首見。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓價持續向下，預期中秋前後CCL將降至170點水平，重返2019年初時低位，目前指數比2019年2月169.95點低位，僅差3.28點或1.93%。