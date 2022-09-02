具體反映8月8日至14日樓市成交市況的中原城市領先指數CCL，最新報173.22點，按周跌0.8%，是2019手3月錄172.24點後、約3年半來新低，指數已連跌7周共4.32%，亦是2019年10月後以來首見。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓價持續向下，預期中秋前後CCL將降至170點水平，重返2019年初時低位，目前指數比2019年2月169.95點低位，僅差3.28點或1.93%。
至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass報174.36點，也是2019年3月錄得173.83點後、近3年半新低；CCL(中小型單位)報172.51點，為182周即約41個月新低(2019年3月低見172.01點)，按周跌0.99%，連跌7周共4.36%；豪宅方面，CCL(大型單位)報176.84點，為近76周次低，按周微升0.15%。
4大分區指數方面，新界西CCL Mass最新報161.76點，是2020年12月錄159.46點後，近87周（即約19個月）的新低。按周急跌3.33%；新界東CCL Mass報181.63點，為185周即約41個月新低(2019年2月低見181.21點)，按周跌1.18%。
市區方面，港島CCL Mass報179.96點，為近23周次低，按周跌0.80%；九龍CCLMass報167.82點，為近185周次低，按周升0.78%，早前連跌4周，跌勢未止。