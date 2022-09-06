據城規會文件顯示，申請地點位於觀塘鴻圖道73至75號，坐落於「其他指定用途」註明「商貿」，地盤面積約2萬方呎，新世界申請項目發展地積比率由現時的12倍，增加20%至14.4倍，擬重建1幢29層高商廈，總樓面約28.8萬方呎。

申請人表示，擬議發展提供多項規劃及設計增益，包括沿鴻圖道後移、提供平台花園及空中花園、加入綠色建築設計措施等，另擬議用途及建築物高度方面與周邊的發展相符。同時，亦符合活化工廈政府推動重建合工廈的方向，亦能提供額外商業樓面促進觀塘商貿區轉型。

資料顯示，KOHO前身為建大工業大廈，2013年獲鵬里資產管理以9.8億元購入，其後活化工廈為商廈項目，為1幢13層高商廈，1樓至12樓為寫字樓，地下則為停車場及商店，每層樓面面積由1.6萬至2.45萬方呎，總面積達20萬方呎，翻新費約1.7億元。

新世界2014年以約16億元購入該廈，平均呎價約8,000元。過去數年，市場有指，新世界曾以24億元放售，惟一直未有售出。

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